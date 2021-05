news

San Marino, i Capitani Reggenti in visita a Sant’Egidio: “collaborazione per i corridoi umanitari”

Firmato un memorandum per accogliere minori stranieri non accompagnati

I Capitani Reggenti della Repubblica di San Marino, Giancarlo Venturini e Marco Nicolini, assieme al Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari, hanno visitato oggi Sant’Egidio, dove hanno incontrato il fondatore Andrea Riccardi, il presidente Marco Impagliazzo, una delegazione della Comunità e alcuni rifugiati provenienti dalla Siria e dall’Africa accolti in Italia grazie ai corridoi umanitari.



Durante la visita è stata riaffermata la volontà di lavorare insieme concretamente per l’accoglienza e l’integrazione di migranti e rifugiati, favorendo le vie legali e sicure. Le massime autorità di San Marino hanno illustrato il contenuto della legge “Disposizioni in materia di accoglienza di minori stranieri non accompagnati”, approvata lo scorso 30 aprile con procedura d’urgenza e all’unanimità da parte del Consiglio Grande e Generale.



Per rendere operativa tale legge, il governo di San Marino e la Comunità di Sant’Egidio hanno sottoscritto un memorandum, che consentirà nei prossimi mesi l’arrivo di alcuni minori stranieri non accompagnati attraverso i corridoi umanitari. Durante la firma dell’accordo, il Segretario di Stato Luca Beccari ha affermato la volontà di San Marino di “fare la sua parte per rispondere alla grande sfida del fenomeno migratorio in uno spirito di solidarietà”. Sottolineando l’amicizia pluriennale che lega la Comunità di Sant’Egidio alla Repubblica di San Marino, Andrea Riccardi ha osservato come “San Marino ha saputo guardare lontano con interesse e lungimiranza, assumendosi la responsabilità di affrontare problemi complessi”.

