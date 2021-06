news

"Dio non fa preferenza di persone". La conversione del centurione Cornelio. Meditazione su At 10,24-48 - PODCAST

Il libro degli Atti degli Apostoli ci aiuta in un certo senso a ripercorrere la vita e i passi dei discepoli dopo la Pentecoste, dopo il dono dello Spirito Santo. C'è una molteplicità di incontri, che caratterizza la vita di quella comunità. Ogni incontro diventa occasione per annunciare il Vangelo al di là del proprio piccolo mondo. È quanto accade a Pietro nella casa di Cornelio, soldato romano, straniero, per cultura e religione lontano dalla vita dell'apostolo. Il Vangelo non è per un gruppo scelto di persone, ma per ogni uomo.

Meditazione di don Francesco Tedeschi sul libro degli Atti degli Apostoli (At 10,24-48)

