news

"La preghiera del povero attraversa le nubi". Meditazione di Don Marco Gnavi sul libro del Siracide (Sir 35,21-26). PODCAST

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

Nel libro del Siracide, l'autore, Ben Sira, uno scriba di Gerusalemme, cerca di preservare lo spirito religioso del suo popolo dalle influenze della cultura dominante di allora. Ben Sira crede fermamente che la Parola di Dio e la Legge abbiamo molto da dire in ogni momento della storia e, per questo motivo, gli insegnamenti, contenuti nel libro, si misurano con tutte le condizioni della vita degli uomini e delle donne. Nel capitolo 35 in particolare si sofferma sulla giustizia divina, affermando la propria certezza che Dio è vicino all'orfano e alla vedova, perché "La preghiera del povero attraversa le nubi".

La meditazione di don Marco Gnavi sul libro del Siracide (Sir 35,21-26)

Ascolta il podcast audio

Segui il podcast su

Spotify

Google Podcasts

Apple Podcasts

Video della preghiera