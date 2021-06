appuntamento

Presentazione a Torino del libro "La strage silenziosa" sulla storia del programma DREAM, di Roberto Morozzo della Rocca

Martedì 8 giugno alle ore 17.30 la Comunità di Sant'Egidio di Torino organizza una presentazione del libro "La strage silenziosa. Come l'Africa ha rischiato di morire di AIDS e come si è invertita la rotta", di Roberto Morozzo della Rocca, presso la Cooperativa Arco in via Capriolo 18.



Dialogheranno con l'autore:

Domenico Quirico - Giornalista e reporter del quotidiano La Stampa

Renzo Maria Rosso - Ambasciatore, presidente del Centro Studi Africani Torino

Raffaella Ravinetto - senior researcher presso l'Institute of Tropical Medicine di Antwerpen

Susanna Ceffa - biologa del Programma Dream, Comunità di Sant'Egidio

Modera:

Daniela Sironi - responsabile della Comunità di Sant'Egidio Piemonte

Sarà possibile seguire la presentazione anche sul canale Youtube del CSA (Centro Studi Africani Torino)