Che fai questa estate? Dai Giovani per la Pace la proposta della Summer School per i bambini, per rispondere alla povertà educativa

Finisce un anno scolastico segnato dalle chiusure e dalla difficoltà per tanti ragazzi di seguire la didattica a distanza.

Ora, con l'arrivo dell'estate, i Giovani per la Pace, per contrastare l'abbandono scolastico, aiutare i bambini a recuperare le materie dove sono più carenti, e promuovere una socialità di cui c'è tanto bisogno, daranno vita alle Summer School, centri estivi diurni dove i bambini possono imparare, divertirsi e crescere insieme. Una risposta concreta alla povertà educativa.

Per promuovere quest'iniziativa, i GxP hanno promosso una campagna sulla loro pagina Facebook, in cui invitano chi ha tra i 16 e i 25 anni ad unirsi a loro per aiutare questa iniziativa che avrà luogo di molte città italiane (per saperne di più clicca QUI )

I centri estivi saranno organizzati garantendo le norme di igiene e di distanziamento fisico nei diversi spazi utilizzati, all’aperto o in ambienti adeguatamente areati.