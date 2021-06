appuntamento

Bologna, evento online con l'autore sul libro "La strage silenziosa. Come l'Africa ha rischiato di morire di AIDS e come si è invertita la rotta"

La Comunità di Sant'Egidio a Bologna invita a seguire la presentazione online del libro "La strage silenziosa. Come l'Africa ha rischiato di morire di AIDS e come si è invertita la rotta" di Roberto Morozzo della Rocca, martedì 15 giugno 2021 alle ore 17:30.



Intervengono



Stefano Manservisi, Direttore generale del dipartimento di cooperazione internazionale e sviluppo alla Commissione Europea

Pierluigi Viale, Direttore Malattie Infettive del Sant'Orsola

Matteo Zuppi, Arcivescovo di Bologna



Sarà presente l'autore



PER ISCRIVERSI all'evento su Zoom: CLICCA QUI



L'evento sarà anche trasmesso in diretta sulla Pagina Facebook "Comunità di Sant'Egidio Bologna".