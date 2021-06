news

Meditazione di don Marco Gnavi sul libro dell'Apocalisse (Ap 4,1-11). PODCAST

Fino al capitolo 4 del libro dell'Apocalisse, l'Evangelista Giovanni descrive la situazione concreta, problematica delle sette Chiese dell'Asia Minore, ma c'è un momento in cui, dice egli stesso, "Ora mi si è aperta una porta nel cielo". E la porta nel cielo fa intravedere il trono di Dio. Nel Vangelo di Giovanni, Gesù stesso dice: "Io sono la porta". Spesso cerchiamo su di noi uno sguardo particolare, per capire le contraddizioni della vita personale, delle comunità, della Chiesa, del mondo, ma Giovanni avverte che, per comprendere e per vedere oltre ciò che noi vediamo, bisogna guardare, attraverso Gesù, verso l'alto e scoprire la forza e la signoria di Dio.

Meditazione di don Marco Gnavi sul libro dell'Apocalisse (Ap 4,1-11)

