Meditazione di Andrea Riccardi sul Vangelo di Matteo 21,18-22 PODCAST

Questo brano del Vangelo di Matteo mostra un gesto di Gesù, che sorprende. I discepoli stessi rimangono stupiti davanti al gesto, di colui che, mite e umile di cuore, se la prende con un albero. Quel fico in realtà è ben più di una pianta. Rappresenta infatti la vita di un uomo o di una donna, a cui gli altri domandano qualcosa e mostra una legge fondamentale dell'esistenza: la vita se non da, si secca. L'abitudine di vivere per sé finisce per essiccare la vita. Ma davanti a uomini e donne con tanti limiti, Gesù offre una risposta preziosa, donando parole che possono divenire il cuore di una vita buona, audace e generosa, che oltrepassa i limiti imposti dalla paura e dalla realtà: "In verità io vi dico: se avrete fede e non dubiterete, non solo potrete fare ciò che ho fatto a quest'albero, ma, anche se direte a questo monte: "Lèvati e gèttati nel mare", ciò avverrà. E tutto quello che chiederete con fede nella preghiera, lo otterrete".

