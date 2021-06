news

Cittadinanza Onoraria per la Pace della Città di Assisi ai sopravvissuti italiani alla Shoah. LIVE ORE 17

Intervengono il sindaco Stefania Proietti, mons.Domenico Sorrentino, il presidente dell’Ucei Noemi Di Segni e il prof. Andrea Riccardi

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

Il 17 giugno alle ore 17,00 presso la Sala Conciliazione del Palazzo Comunale di Assisi, si svolge la cerimonia per il conferimento della Cittadinanza Onoraria per la Pace della Città di Assisi a tutti i sopravvissuti italiani alla Shoah.



I sopravvissuti italiani alla Shoah riceveranno la cittadinanza onoraria per la pace perché "subirono, ancora bambini, l’odio cieco delle leggi razziali e l’orrore dei campi di sterminio e continuano oggi ad essere memoria viva, con la testimonianza e l’esempio di vita, affinché non si ripetano mai più tali indicibili crudeltà".



L’iniziativa è organizzata dall’amministrazione municipale insieme al Museo della Memoria della Diocesi di Assisi e all’Ucei (Unione delle Comunità Ebraiche Italiane). Attua una decisione, presa all’unanimità, dal consiglio comunale di Assisi ed è indirizzata a tutti coloro che sono tornati dai campi di sterminio.



Il programma prevede i saluti del sindaco Stefania Proietti, l’intervento del vescovo monsignor Domenico Sorrentino, del presidente dell’Ucei Noemi Di Segni e del fondatore della Comunità di Sant’Egidio Andrea Riccardi, cittadino onorario di Assisi, poi la testimonianza di alcuni sopravvissuti.

GUARDA LA DIRETTA

È trasmessa in Live streaming sulla piattaforma youtube del Comune di Assisi (clicca qui), su quella della Diocesi di Assisi (clicca qui) e su Umbria Webcam (clicca qui).