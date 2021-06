news

Martedì 22 giugno, nella Sala Stampa Vaticana, la presentazione della prima Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani e del Messaggio di papa Francesco

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

Martedì 22 giugno 2021, alle ore 11.30, avrà luogo in diretta streaming dalla Sala Stampa della Santa Sede la Conferenza Stampa di presentazione della prima Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani e del Messaggio preparato dal Santo Padre per l'occasione. La Giornata celebrata domenica 25 luglio 2021 avrà come tema: "Io sono con te ogni giorno" (cfr. Mt 28,20).



Interverranno:



- Em.mo Card. Kevin Farrell, Prefetto del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita;



- Dott. Vittorio Scelzo, Incaricato per la pastorale degli anziani del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita;



- Monique Bodhuin, Presidente di Vie Montante Internationale, in collegamento da Strasburgo (Francia);



- Maria Sofia Soli, “Viva gli anziani” della Comunità di Sant’Egidio;



- Elena Liotta, “Giovani per la pace” della Comunità di Sant’Egidio.



La Conferenza Stampa verrà trasmessa in diretta streaming in lingua originale sul canale Youtube di Vatican News, collegandosi al sito https://www.youtube.com/c/VaticanNews e su questa pagina web.

Approfondimenti sul Bollettino Vaticano