C'è voglia di scuola, anzi, di #summerschool! Iniziata l'estate della Scuola della Pace di Sant'Egidio in Italia

Cosa sono, come funzionano...

Inizia l'estate e i giovani della Comunità di Sant'Egidio aprono la Summer School per i bambini. C'è voglia di scuola, da parte dei più piccoli, che recuperano le materie scolastiche con l'aiuto dei giovani, e anche questi ultimi si spendono volentieri perché anche loro hanno vissuto la didattica a distanza. Attraverso le foto visitiamo uno dei centri dove trascorre l'estate una Scuola della Pace di Roma, nel rispetto delle misure sanitarie.

Ma cosa sono le Summer School di Sant'Egidio?

Sono dei centri estivi didattici gratuiti organizzati da Sant'Egidio in tutte le città dove la Comunità è presente. Sono pensate per aiutare i bambini più fragili che durante la pandemia sono rimasti indietro e si sono allontanati dalla scuola. Un modo quindi per combattere la dispersione scolastica ripartendo dai luoghi dove la povertà educativa è più forte. Si fanno nel corso dell’estate prima che la scuola ricominci per dare seguito alla proposta della Comunità di ridurre al minimo l’interruzione della didattica e di sostenere l’impegno dei docenti (che quest'anno è stata raccolta anche dal Ministero dell'Istruzione).

Come sono organizzate?

Le attività - diurne - si svolgono grazie all'aiuto dei volontari, studenti liceali e universitari. Oltre al recupero scolastico si organizzano laboratori artistici e musicali per promuovere la socialità necessaria ai bambini.

Per i ragazzi delle medie?

Per i più grandi ci sono i "Summer Course", veri e propri corsi su temi specifici: alcuni su materie del curriculum scolastico, altri su cucina, arte, musica e aspetti dell'ecologia umana, come la solidarietà e l'amicizia con chi è solo e anziano.

Dove si svolgono?

Si svolgono nei quartieri dove la povertà educativa è più grave, e dove già sono attive le Scuole della Pace. Nei luoghi più vari: istituti scolastici pubblici o privati che mettono degli spazi a disposizione, parchi, sedi delle Scuole della Pace e molto altro, a seconda della creatività e delle disponibilità.

Come si finanziano?

Le Summerschool sono completamente gratuite e affidate all'iniziativa di volontari, quindi i costi sono molto contenuti. Per le attività, le merende, l'affitto dei luoghi, le Comunità di ogni città hanno provveduto con progetti ad hoc, e attivando una rete di solidarietà con contributi e raccolte fondi nelle scuole e sui social.