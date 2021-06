news

Giorni di esame per i migranti che studiano la lingua e la cultura italiane nelle scuole di Sant'Egidio. A tutti loro i nostri auguri di "buona integrazione"!

Si è concluso da poco l’anno scolastico per gli studenti delle scuole di lingua e cultura italiana della Comunità di Sant’Egidio in varie parti di'Italia che hanno appena sostenuto gli esami di fine anno. Gli studenti, migranti provenienti da tutto il mondo che ora vivono e lavorano in Italia, hanno compiuto un percorso di integrazione nel nostro Paese, iniziato con lo studio della lingua e della cultura italiane, e arricchito dalla partecipazione al lavoro della Comunità di Sant’Egidio al fianco dei più poveri, come il sostegno agli anziani in difficoltà, o l’aiuto alle persone senza dimora.

A Roma, solo nella sede della scuola di Trastevere, hanno sostenuto l'esame più di 800 persone, anche con esami a distanza per chi ha frequentato online da fuori dall'Italia. Oltre agli esami della scuola più di 500 studenti da tutta Roma hanno svolto anche l’esame di certificazione linguistica PLIDA con la società Dante Alighieri. Dal livello A2 fino ai livelli più alti C1.

Ma sono migliaia gli studenti che in diverse città italiane stanno sostenendo gli esami di lingua: un passaggio di un percorso che li vede impegnati nella piena integrazione nel nostro paese. A tutti loro i nostri auguri!

