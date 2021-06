A New York iniziano le riaperture dopo la pandemia e la Comunità fa festa con le persone senza dimora

news

In una giornata molto calda, ma all’ombra degli alberi di Central Park, la Comunità di Sant’Egidio a New York si è riunita con gli amici per la strada per il tradizionale picnic all'inizio dell'estate.

Dopo il difficile anno della pandemia, che ha visto Sant'Egidio vicina agli amici senza dimora per le strade deserte delle città, con aiuti alimentari e non solo, è stata un'occasione di riunirsi finalmente insieme e fare festa.

Quest'anno si sono uniti anche i tanti che, nei mesi più difficili, hanno scelto di unirsi alla Comunità per sostenerne l'impegno solidale.

L'immagine di questa famiglia speciale, fatta di persone di età e provenienze diverse suggerisce come ricostruire la città in modo umano e solidale, dove si possa vivere insieme.