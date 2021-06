news

Storia della lotta alla pandemia di AIDS in Africa: lezione del prof. Roberto Morozzo Della Rocca. In prima visione il 24 giugno

La storia della lotta alla pandemia di AIDS in Africa, così come l'ha vissuta la Comunità di Sant'Egidio attraverso il programma DREAM, è di grande interesse ed attualità.



Ne parla in una video-lezione il prof. Roberto Morozzo della Rocca, autore del libro di recente pubblicazione "La strage silenziosa, come l'Africa ha rischiato di morire di AIDS e come si è invertita la rotta".



La video-lezione verrà trasmessa in diretta sul canale YouTube della Comunità di Sant'Egidio, domani, giovedì 24 giugno, alle ore 21,15. Resterà poi a disposizione sul sito e sul canale YouTube per successive visioni o approfondimenti.