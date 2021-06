news

A Città del Messico, megacity impoverita dal Covid, il servizio medico gratuito di Sant'Egidio è un'oasi di solidarietà

Più di 2.000 visite mediche e dentistiche gratuite per i senzatetto di Città del Messico in un anno.

E' il lavoro fatto dai medici della Comunità di Sant'Egidio, con l'aiuto di tanti volontari che si sono uniti nel corso dell'anno per curare migranti, anziani, bambini e donne, rimasti sempre più isolati e impoveriti dalla pandemia.

Il Messico infatti, secondo i dati ufficiali, ha più di 52 milioni di poveri, che rappresentano il 41,9% della popolazione, e più della metà dei suoi abitanti non ha alcuna forma di protezione sociale. A seguito della pandemia il Consiglio Nazionale per lo Sviluppo Sociale (Coneval) ha previsto una crescita della povertà: altri 10 milioni di messicani sono a rischio di cadere nella povertà assoluta.

In questo quadro desolante, il servizio medico di Sant'Egidio è come un'oasi nella grande città, un luogo di speranza per tanti.