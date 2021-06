news

È festa nel Bronx, per la conclusione della Scuola della Pace ... e l'inizio della #santegidiosummer

Quest’anno è stato molto difficile per tutti, però non c’è dubbio che i bambini sono fra quelli che hanno sofferto di più. Aver potuto fare la Scuola della Pace nel Bronx, ogni sabato, è stata occasione di gioia e orgoglio. Anche se è stato un anno molto difficile - lo abbiamo affrontato insieme.



Per questo la festa per celebrare la fine dell’anno alla Scuola della Pace nel Bronx è stata connotata da grande allegria, dei bambini e dei giovani che durante quest'anno, hanno condiviso con loro tanti momenti importanti. Ma non è una festa di conclusione: si prepara un’estate diversa ma sempre insieme. A New York la Comunità ha aperto la possibilità a chi vuole di offrirsi di aiutare.