Repubblica Democratica del Congo: la campagna #cibopertutti raggiunge le zone più colpite dal Covid

Nella Repubblica Democratica del Congo, nelle regioni del nord e del sud Kivu si assiste ad una recrudescenza della pandemia del Covid 19: ci sono casi in aumento soprattutto nelle città di Goma e Bukavu.

In queste due regioni per altro è stato prolungato lo Stato d’assedio e proseguono le operazioni militari volte a neutralizzare i diversi gruppi armati che agiscono contro la popolazione civile. Domenica scorsa una bomba è stata fatta esplodere in una chiesa a Beni, nel nord Kivu, per fortuna senza causare vittime.

L’emergenza del Vulcano Nyragongo è rientrata e così anche i numerosi sfollati stanno ritornando a Goma. L’insieme di tutti questi fattori: emergenza sanitaria, di sicurezza e di tipo ambientale ha però accresciuto la povertà generale, e l’accesso al cibo è sempre più difficile, come denunciato anche dalle agenzie delle Nazioni Unite.

Per questo le Comunità di Sant’Egidio stanno portando avanti una campagna di distribuzioni alimentari a Bukavu, Uvira e Goma, proprio per venire incontro a questo bisogno, sia cercando i poveri nei luoghi dove vivono, sia organizzando distribuzioni di generi alimentari e aiuti sanitari. Sono più di 3000 ad oggi i pacchi distribuiti, ma la campagna continuerà anche per tutto il mese di luglio vistando anche carceri e dispensari.