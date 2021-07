news

La Comunità di Sant'Egidio si fa vicina con affetto a papa Francesco e gli augura una pronta guarigione. Questa sera lo ricordiamo in maniera particolare nella preghiera per i malati

Con molto affetto la Comunità di Sant'Egidio si fa vicina a papa Francesco in queste ore del suo ricovero all'ospedale A.Gemelli e gli augura una pronta guarigione.

Nella preghiera serale della Comunità, oggi dedicata ai malati, trova un posto tutto particolare l'invocazione e la richiesta di protezione per il Santo Padre, come lui tante volte ci ha invitato a fare, affinché possa presto tornare in salute per esercitare pienamente il suo ministero di padre e pastore.