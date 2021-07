news

La summerschool delle Scuole della Pace di Barcellona e Manresa con bambini di 10 nazionalità

In questi giorni tra Barcellona e Manresa in Spagna iniziano le vacanze con i bambini delle tante Scuole della Pace della Comunità di Sant'Egidio. Nella foto il gruppo di Manresa, bambini di 10 nazionalità diverse, molti provenienti da paesi africani come Gambia, Nigeria, Mali, Marocco. Alcuni sono rifugiati dalla Siria. Altri vengono dall'Honduras. Tutti partecipano alla Summer School che per l'occasione si svolge in una piccola città dei Pre-Pirenei.



Le vacanze sono state preparate dai Giovani per la Pace, che in questi anni sono cresciuti molto per rispondere alla pandemia accompagnando ogni giorno tutti i bambini e le loro famiglie.