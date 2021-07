appuntamento

Preghiera Ecumenica "Morire di Speranza" in memoria di quanti hanno perso la vita. Presiede Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, Arcivescovo di Matera-Irsina

Parrocchia Papa San Pio X - Via F.Petrarca, 3

Preghiera Ecumenica "Morire di Speranza" in memoria di uomini, donne e bambini morti durante i viaggi via terra e via mare, fuggendo dalle guerre e dall’estrema povertà, alla ricerca di un futuro migliore.

Presiede Sua Ecc. Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, Arcivescovo di Matera-Irsina.

Martedì 20 luglio 2021 -Ore 20.00



Parrocchia Papa San Pio X -Via F.Petrarca, 3, Matera

Parteciperannola Chiesa Evangelica Battista e la Chiesa Ortodossadi Romania