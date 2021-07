appuntamento

Viaggio nella Chiesa di papa Francesco: domenica 18 luglio alle ore 24.25 su Rai 1. Con la partecipazione di Marco Impagliazzo

Come declinare in un mondo sospeso per la pandemia la fraternità cristiana proposta da Papa Francesco? Come dar vita a un nuovo “umanesimo planetario” dove abbiano priorità i saperi, l’ecologia, l’economia sostenibile, il dialogo tra religioni e culture diverse? Rai Vaticano, con uno Speciale di “Viaggio nella Chiesa di Francesco”, il programma di Massimo Milone e Nicola Vicenti, affronta i grandi nodi del futuro dell’'umanità, partendo dal'l’Enciclica “Fratelli tutti”.

Nello Speciale, il direttore de “La Civiltà Cattolica”, padre Antonio Spadaro, il presidente della Comunità di Sant'Egidio, Marco Impagliazzo, il cardinale Ayuso, Presidente del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso, la vaticanista di Avvenire, Stefania Falasca, il Rettore dell’'Università Lateranense, Vincenzo Buonomo e una speciale intervista a Edgar Morin.