La Comunità di Sant’Egidio si unisce con affetto al dolore del presidente Marco Impagliazzo e della sua famiglia per la morte del padre Dino

La Comunità di Sant’Egidio si unisce con affetto al dolore del suo presidente Marco Impagliazzo e della sua famiglia per la morte di Dino spentosi dopo una lunga vita in cui è stato esempio di impegno civile e testimone dell’amore cristiano per la Chiesa e per i più poveri, in particolare per i senzatetto di Roma. Conosciuto come "lo chef dei poveri" per il suo impegno per assicurare cibo a centinaia di persone senza dimora.

Il funerale si tiene nella basilica di Santa Maria in Trastevere martedì 27 luglio alle ore 11. È anche possibile seguire la cerimonia al seguente link: https://youtu.be/STdSCuwWddQ

