San Salvador: inaugurata la casa famiglia per anziani di Sant'Egidio, dedicata a San Óscar Romero

Al Colegio Cristóbal Colón di San Salvador si è tenuta l'inaugurazione della casa famiglia per anziani "San Óscar Romero" della Comunità di Sant'Egidio, conclusa con la benedizione della struttura e la preghiera di mons. José Luis Escobar y Alas, arcivescovo metropolita di San Salvador, e mons. Miguel Ángel Morán Aquino, vescovo di Santa Ana.

Alla vigilia della Giornata mondiale dei nonni e degli anziani, celebrata il 25 luglio, e nell'Anno della famiglia, l'apertura della casa è significativa, in un tempo reso più difficile dalla pandemia. La povertà è in aumento, e sempre più anziani vivono in strada o in alloggi di fortuna.

A San Salvador la risposta della Comunità a questa situazione drammatica è stata l'apertura di una prima "casa famiglia", un'esperienza nuova per la comunità locale, che guarda ai cohousing realizzati da Sant'Egidio in Italia e in altri paesi del mondo. Un'alternativa agli ospizi (asilos) in cui molti conducono un'esistenza solitaria, senza la visita di parenti e amici.

"L'idea è di una famiglia che si allarga con la vita degli anziani" ha spiegato Carlos Vega della Comunità di Sant'Egidio. "Gli anziani subiscono la "cultura dello scarto", ma rientrano nella promessa evangelica, sono chiamati a una vita piena al servizio degli altri " ha aggiunto Bernardo Magaña, un anziano che sarà ospitato nella casa.

La presenza di tanti giovani e bambini all'inaugurazione hanno fatto sentire più vicine le parole del papa per gli anziani nel messaggio "Io sarò con te tutti i giorni", che invita tutti a essere quell'angelo che ricorda quanto è preziosa la vita anche con l'avanzare degli anni.

L'arcivescovo di San Salvador ha consegnato personalmente una copia del messaggio del papa a giovani e anziani, prima di recarsi nella casa con il vescovo di Santa Ana per la benedizione e il taglio del nastro.

E' come nata una nuova famiglia, in una casa aperta alla visita e all'incontro tra le generazioni, tra gli anziani, i giovani e i bambini della Scuola della Pace, nel nome di San Óscar Romero, a cui è intitolata la casa, vescovo e martire salvadoregno, amico dei poveri e della giustizia.

Link

La diretta dell'evento a cura di Televisión Católica El Salvador - Vai al video