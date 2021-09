news

Ad Anversa, il ricordo delle vittime della Shoah

Domenica 5 settembre 2021 Sant'Egidio ha organizzato ad Anversa la marcia in memoria delle vittime dell'Olocausto all'insegna del motto "Chi non ha memoria del passato è destinato a ripeterlo". Per le strade di Anversa, dove ottant'anni fa risuonavano i pesanti stivali degli occupanti, hanno camminato con lievi passi i cercatori di pace.



La commemorazione dell'Olocausto rimane decisiva per costruire una città e un'Europa in cui l'antisemitismo e il razzismo non abbiano più posto.

Giovani e anziani, vecchi e nuovi cittadini di Anversa e persone di ogni credo hanno condiviso questa memoria collettiva, camminando insieme verso il Monumento in Onore dei Deportati, dove si è svolta una cerimonia, durante la quale hanno preso la parola Annelies Verlinden, Ministro degli Interni; Regina Suchowolski-Sluszny, Presidente del Forum delle Organizzazioni Ebraiche; Philippe Markiewicz, presidente del Concistoro Ebraico centrale del Belgio; Bruno Aerts, Vicario Generale della Diocesi di Anversa; Kristien Hemmerechts, scrittrice; Jan De Volder, della Comunità di Sant'Egidio.