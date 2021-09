news

Veglia di preghiera a Santa Maria in Trastevere a 20 anni dagli attentati dell'11 settembre 2001 negli Stati Uniti d'America - Meditazione di Mons. Vincenzo Paglia

Con la presenza del rappresentante dell’Ambasciata degli Stati Uniti

A vent’anni dai terribili attentati dell’11 settembre 2001, questa sera, venerdì 10 settembre, alle 20, la Comunità di Sant’Egidio si raccoglie in preghiera nella basilica di Santa Maria in Trastevere per ricordare le vittime del terrorismo e di tutte le guerre.



Alla veglia di preghiera, presieduta da mons. Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita, partecipa Patrick Connell, rappresentante dell’ambasciata degli Stati Uniti presso la Santa Sede, insieme ad altri esponenti del Corpo diplomatico.



Basilica di Santa Maria in Trastevere, ore 20