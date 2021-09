news

Il Laboratorio d'Arte di Sant'Egidio dell'Oratorio di Trinità dei Pellegrini, a Campo dei Fiori, partecipa alla IX edizione di Open House Roma "Battito Urbano"

Il 2 e 3 ottobre. Aperte le prenotazioni online

Il Laboratorio d'Arte di Sant'Egidio che ha sede al centro di Roma, presso l'Oratorio di Trinità dei Pellegrini, a Campo dei Fiori, parteciperà alla IX edizione di Open House Roma, dal titolo Battito Urbano.

Sabato 2 ottobre dalle 16.30 alle 20.30, oltre all’Oratorio, sarà possibile visitare la mostra permanente in loco ed incontrare gli artisti.

I Laboratori di Sant'Egidio sono i luoghi in cui le persone con disabilità hanno occasione di far emergere attraverso l'arte il proprio mondo interiore e di infrangere pregiudizi e barriere.

Quest'anno saranno coinvolti nelle visite guidate gratuite organizzate da #OHR2021 in circa 200 siti architettonici romani normalmente chiusi al pubblico.

Le visite vanno prenotate sul sito https://openhouseroma.org/ e sono obbligatori Green Pass e mascherina.