Conferenza di Sant'Egidio ad Amsterdam Giornata del Migrante: la proposta di adottare in Olanda i corridoi umanitari

In occasione della Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato, ad Amsterdam si è tenuta una conferenza nella chiesa di Mosè ed Aronne.

Dopo un'introduzione del Vescovo di Haarlem-Amsterdam, mons.Jan Hendriks, i volontari di quattro associazioni hanno spiegato, insieme ai rifugiati, come mettono in pratica le parole "accogliere, proteggere, promuovere ed integrare", che Papa Francesco ha messo al centro del rapporto con migranti e rifugiati.

Nella sua introduzione, il Vescovo ha rilevato che non conosce esempio migliore di accoglienza dei rifugiati che i corridoi umanitari della Comunità di Sant'Egidio. In un'intervista apparsa il giorno dopo sul quotidiano nazionale Trouw, ha aggiunto: "In questo modo, migliaia di rifugiati vulnerabili sono già stati trasferiti in paesi come Italia, Francia e Belgio. Perché non facciamo lo stesso nei Paesi Bassi?". Il Vescovo ha anche invitato i politici cristiani ad adottare una politica più generosa nei confronti dei rifugiati.