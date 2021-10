news

Domenica alle ore 9,10 su RAI2: "Sulla Via di Damasco" sull'incontro delle religioni per la pace a Roma "Popoli Fratelli, Terra Futura"

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

Ai piedi del Colosseo, l’incontro a Roma dei leader religiosi per la pace organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio.

Sulla Via di Damasco, domenica 17 ottobre, su Rai Due, ore 9.10, entra nel cuore di quell’incontro che ha visto coinvolti il Papa e alte personalità del mondo ortodosso, islamico, ebraico, oltre che del mondo politico, come Angela Merkel, allargando lo sguardo alle sfide che attendono la Chiesa e l’umanità per una “terra come casa comune abitata da popoli fratelli”, così papa Francesco nel suo intervento.

Al microfono di Eva Crosetta, il presidente della Comunità, Marco Impagliazzo, che ha aperto l’evento “Popoli fratelli, terra futura”, indicando nel “dialogo” la medicina che può curare le ferite dell’umanità.

La puntata toccherà i temi della pace con la voce del Card. Matteo Zuppi, mentre Andrea Riccardi, fondatore di Sant’Egidio, analizzerà l’impatto della pandemia sul destino globale della fraternità. Il programma di Vito Sidoti si conclude con le voci di alcuni giovani europei protagonisti della due giorni di Roma, con il loro appello a “smilitarizzare i cuori” per costruire il sogno della terra futura. “Il cammino del dialogo è un percorso – così Impagliazzo. L’incontro ha mostrato una sinodalità anche tra i leader religiosi.”