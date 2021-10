news

Premio Artusi alla Comunità di Sant'Egidio "per aver posto il cibo al centro della dignità dei poveri"

Alle ore 18 nella Chiesa dei Servi a Casa Artusi In streaming sui canali social del Comune di Forlimpopoli

La Comunità di Sant`Egidio riceverà questa sera alle 18 il Premio Artusi 2021.

Il Premio è assegnato dal Comune di Forlimpopoli su indicazione del Comitato scientifico di Casa Artusi, con questa motivazione: «per lo straordinario e continuo impegno nella costruzione di ponti di pace e dialogo nel Mondo, e per aver posto in particolare il cibo al centro della dignità e dell`identità dei poveri e dei migranti promuovendo la distribuzione dei pasti in strada, le mense comunitarie, i centri di accoglienza, il pranzo di Natale come occasioni di cura, relazione, fratellanza».

Il premio sarà ritirato da Mario Marazziti della Comunità di Sant`Egidio, studioso e esperto di temi e programmi sociali e sanitari, già Presidente del Comitato permanente sui Diritti Umani. .



Il Premio, che consiste in una scultura in bronzo del busto di Artusi ad opera dell’artista Pasquale Marzelli, sarà consegnato dal Sindaco di Forlimpopoli, Milena Garavini.



Interventi

Milena Garavini, Sindaco del Comune di Forlimpopoli

Laila Tentoni, Presidente della Fondazione Casa Artusi

Massimo Montanari, Presidente del Comitato Scientifico della Fondazione Casa Artusi

Andrea Segrè, Componente del Comitato Scientifico della Fondazione Casa Artusi

Mario Marazziti, Comunità di Sant’Egidio

Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo Metropolita di Bologna (videosaluto)

Coordina l’incontro Paolo Rambelli, Assessore alla Cultura del Comune di Forlimpopoli.



Dati i posti limitati è consigliata la prenotazione al numero 349 8401818 o all’indirizzo mail [email protected] . Per informazioni: www.casartusi.it. ma.bo

Accesso solo se muniti di green pass.

La cerimonia sarà trasmessa in streaming sui canali social del Comune di Forlimpopoli.