Corridoi umanitari verso l'Italia per i profughi afghani: giovedì 4 novembre la firma del protocollo. Live streaming alle ore 13

Corridoi umanitari verso l'Italia per i profughi afghani: giovedì 4 novembre la firma del protocollo.

AFGHANISTAN, DOMANI LA FIRMA DEL PROTOCOLLO PER I CORRIDOI UMANITARI VERSO L’ITALIA



Giovedì 4 novembre, alle 13, al Viminale, il via all’accordo tra lo Stato e un gruppo di associazioni per la realizzazione di corridoi umanitari per i profughi afghani

La Comunità di Sant’Egidio firmerà il 4 novembre alle 13 al Viminale, insieme a Cei, Fcei, Tavola Valdese, Iom, Inmp, Arci e Unhcr, il protocollo che permetterà – grazie ad un accordo con il ministero dell’Interno (sarà presente la ministra Luciana Lamorgese) e il ministero degli Esteri - l’arrivo di un contingente di profughi afghani, rifugiati nei paesi limitrofi, a causa della crisi che si è prodotta dallo scorso agosto.



La cerimonia verrà trasmessa in streaming sul sito web del Viminale e della Comunità di Sant’Egidio. Giornalisti e operatori televisivi potranno comunque raccogliere interviste sui contenuti del protocollo, all’uscita dell’incontro, sul piazzale antistante il Viminale, previa segnalazione (necessaria) all’ufficio stampa del Viminale e a [email protected]