news

A Barcellona, una marcia silenziosa ricorda la "notte dei cristalli" che nel 1938 segnò l'inizio della persecuzione nazista contro gli ebrei

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

La Notte dei Cristalli, la Kristallnacht, tra il 9 el 10 novembre 1938, rappresenta l'inizio della deportazione degli ebrei che avrebbe portato alla morte più di 6 milioni di persone durante la Shoah. Ne fa memoria la marcia silenziosa della Comunità di Sant'Egidio a Barcellona.

Una marcia in silenzio ha attraversato l'antico quartiere ebraico di Barcellona per ricordare la grande tragedia della Shoah durante la Seconda Guerra Mondiale. Sugli striscioni le scritte "Non c'è futuro senza memoria" e "La pace è il futuro" insieme ai tanti nomi dei campi di concentramento. Solo camminando insieme è possibile costruire un futuro dove tutti possano convivere, combattendo idealmente le voci e gli atti di odio e violenza nella nostra società.

Hanno partecipato: Vicenç Villatoro, Dory Sontheimer, il rabbino Meyer Simon Bar-Hen, Mario Marazziti, Jaume Castro e il vescovo ausiliare di Barcellona Mons. Saverio Vilanova.