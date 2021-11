appuntamento

Messina, martedì 9 novembre la presentazione del libro "Gli anziani e la Bibbia. Letture spirituali della vecchiaia"

Martedì 9 novembre, alle ore 18.30, è presentato a Messina, presso il centro polifunzionale Floribert Bwana Chui di Camaro a San Paolo, il libro “Gli anziani e la Bibbia”. Intervengono l’autore don Francesco Tedeschi, il direttore della Caritas diocesana di Messina Lipari S.Lucia del Mela don Antonino Basile e il geriatra Giorgio Basile; modera Andrea Nucita della Comunità di Sant’Egidio.

L’iniziativa s’inserisce all’interno della celebrazione della V Giornata Mondiale dei Poveri 2021 dal titolo “I poveri li avete sempre con voi” ( Mc 14,7) e vuole essere un momento di riflessione per promuovere, a partire da alcune figure di “vecchi” delle Sacre Scritture, una riflessione utile a comprendere meglio il valore degli anziani e di come essi formino parte fondante della dimensione interiore di ognuno, quanto dell’intera storia umana.

Descrizione del libro "Gli anziani e la Bibbia" di Maria Cristina Marazzi, Ambrogio Spreafico, Francesco Tedeschi (Morcelliana, 2020)

«Il numero degli anziani è cresciuto. La loro età media si è innalzata. È la realizzazione di un sogno antico dell’umanità: vivere a lungo, allontanare le frontiere della morte il più in avanti possibile, una vera “benedizione”. Ma non possiamo nasconderci un paradosso: tale benedizione è divenuta una “maledizione” in parecchi casi. Un dramma per tanti. È un problema sociale complessivo.

La lettura della Bibbia aiuta a comprendere meglio il valore degli anziani: come facciano parte, in maniera rilevante, della storia umana e religiosa. Ecco il senso di questo libro, una riflessione sulle figure “anziane” della Bibbia - Noè, Abramo, Giobbe, Zaccaria,

Simeone e Anna, Nicodemo… - nel loro rapporto con la vita e con i giovani, frutto di un’esperienza di amicizia pluridecennale con gli anziani da parte della Comunità di Sant’Egidio.

Gli “anziani biblici”, in modi diversi, hanno avuto un rilievo nella storia per la loro fede e la loro umanità. Forse abbiamo perso, in parte, il senso della "benedizione", ma la Bibbia ci aiuta a recuperarlo. Ed è un senso della vita che s’irradia e si allarga a tutte le stagioni dell’esistenza.

Porre gli anziani nel cuore della famiglia, della comunità o della società, è l’inizio di un cambiamento umano radicale, che abbiamo chiamato “rivoluzione comunitaria”. Gli anziani sono la “pietra d’angolo” da cui ricominciare la ricostruzione della società».

Dalla Prefazione di Andrea Riccardi





Maria Cristina Marazzi, medico e docente universitario, autrice di numerosi testi scientifici, è consulente nell’ambito di diversi progetti nazionali ed internazionali di solidarietà, legati all’impegno della Comunità di Sant’Egidio, verso le fasce più deboli della società.



Ambrogio Spreafico, biblista e docente di Sacra Scrittura, dal 2008 è vescovo di Frosinone-Veroli-Ferentino. Autore di commentari biblici sull’Antico Testamento, è membro della Congregazione delle Cause dei Santi, dal 2016 è Presidente della Commissione per l’Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso della Conferenza Episcopale Italiana.



Francesco Tedeschi, sacerdote e docente di Liturgia e di Teologia Sacramentaria, con la Comunità di Sant’Egidio svolge attività pastorale e di sostegno agli anziani.