Una giornata di fraternità con i poveri in Europa, Asia, Africa e America. Galleria di foto della Giornata mondiale dei poveri con Sant'Egidio

La 5° Giornata mondiale dei poveri, istituita da papa Francesco, è stata celebrata dalla Comunità di Sant'Egidio in Europa, Asia, Africa e America. Nella galleria di foto alcune immagini della festa e dei momenti di incontro con i poveri: pranzi nelle mense, celebrazioni liturgiche, distribuzioni di pasti e di aiuti (generi di prima necessità e mascherine), visite agli anziani, attività educative con i più piccoli. Per celebrare in modo speciale un'amicizia con i poveri che accompagna la Comunità tutto l'anno.