news

Per una Chiesa sinodale: comunità, partecipazione, missione. Ad Anversa un incontro del cammino sinodale nella Giornata Mondiale dei Poveri

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

In occasione della Giornata Mondiale dei Poveri, la Comunità di Sant'Egidio di Anversa ha convocato un incontro che si inserisce nel cammino del Sinodo convocato da papa Francesco per la Chiesa universale.

L'incontro - che si è tenuto nella chiesa di San Carlo Borromeo, luogo di preghiera della Comunità di Sant'Egidio - ha voluto essere, nelle intenzioni del Sinodo, un momento di ascolto e di partecipazione particolarmente rivolto ai poveri.

Dopo un'introduzione di padre Rik Hoet sul significato del Sinodo, il diacono Pieter Wieers ha spiegato i tre temi su cui si svolge la riflessione sinodale: Comunità, partecipazione, missione.

Sono seguite le testimonianze di alcune persone, rappresentanti di diverse situazioni di vita: anziani, persone senza dimora, migranti, a cui hanno fatto eco numerosi interventi spontanei, che hanno mostrato l'entusiasmo per questo momento sinodale, segno di una Chesa "inclusiva, affettiva, dove non c'è proselitismo, ma ascolto". In particolare i poveri hanno espresso la loro gratitudine per essere ascoltati e valorizzati, e la gioia di vedere riconosciuto il loro posto nella Chiesa. Tanti anche gli interventi scritti che sono stati consegnati alla segreteria dell'incontro.

La giornata è stata conclusa con una liturgia celebrata dal vescovo di Anversa. mons. Johan Bonny.