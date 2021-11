appuntamento

Webinar "Hate speech, fuori e dentro la rete"

Mario Giro, ex viceministro degli Esteri, prenderà parte, insieme con Stefano Orlando, Responsabile delle attività giovanili della Comunità di Sant'Egidio, all'evento "Hate speech, fuori e dentro la rete", il 24 Novembre alle ore 18.



Nel corso dell'evento verranno trattati i temi del discorso d'odio e di come promuovere una cultura di pace tra i giovani affinché se ne facciano promotori.



È possibile partecipare all'evento sia in presenza - Via della Paglia 14, Roma - che online, attraverso la piattaforma Zoom, previa prenotazione sul form Google https://forms.gle/phPH4tkdKjBMZYGH7.

L'evento si inserisce nell'ambito del Progetto Social Hosting Hub - vincitore della Google.org Impact Challenge sulla sicurezza, di cui la Comunità di Sant'Egidio è partner