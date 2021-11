news

Il 30 novembre Giornata Mondiale "Città per la vita" - Mobilitazione in duemila luoghi di tutti i continenti- Conferenza stampa, ore 11:30

Il 26 novembre, alle 11.30, la Comunità di Sant’Egidio presenta in conferenza stampa il bilancio di 20 anni (2001-2021, dall’11 settembre delle Torri Gemelle alla pandemia da Covid-19) del movimento che porta avanti, in tutti i continenti, la campagna contro la pena capitale. Si farà il bilancio di come quest’ultima stia arretrando nel mondo. Verranno forniti dati sui paesi abolizionisti come su quelli retenzionisti, raccontate storie, successi e difficoltà incontrate, i cambiamenti intervenuti e le nuove strategie.



Nel corso della conferenza stampa verranno inoltre illustrate le iniziative in programma per il 30 novembre, quando, in ricordo del giorno in cui venne abolita per la prima volta la pena di morte in Europa, nel Granducato di Toscana, dal Colosseo partirà una mobilitazione mondiale con la partecipazione di oltre 2.000 tra capitali e altre località che hanno aderito al movimento “Città per la Vita”.

“Liberare il mondo dalla pena di morte”

2001-2021: vent’anni di campagna dicono che è possibile



CONFERENZA STAMPA

(in presenza e streaming)

Comunità di Sant’Egidio

Roma, Via della Paglia 14B

Venerdì 26 novembre 2021

Ore 11.30

Interverrà Mario Marazziti, coordinatore della campagna internazionale e co-fondatore della Coalizione mondiale contro la pena di morte.