Corridoi umanitari dalla Libia: Video intervista a Daniela Pompei

"Siamo felici di accogliere in Italia 93 persone che vengono dai campi di detenzione della Libia, di farli entrare nel nostro paese in modo regolare e legale e di cominciare con loro una nuova vita, un percorso di integrazione. Che questo nuovo inizio, questo primo corridoio umanitario dalla Libia possa spronare altri paesi europei ad aprire vie legali d'ingresso per i profughi" Daniela Pompei