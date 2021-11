news

A New York con Sant'Egidio un Thanksgiving di Solidarietà

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

Anche se ancora in difficoltà per la pandemia, la comunità di Sant’Egidio a New York ha celebrato la festa di Thanksgiving con i nostri amici per la strada.



Abbiamo invitato i nostri amici nelle settimane precedenti e così tanti ci aspettavano per la festa. È stato un momento bello e di amicizia in cui condividere il tradizionale pranzo con il tacchino e la torta di zucca.



In molti sono venuti ad aiutare e abbiamo servito il pranzo più di duecento persone. Non vogliamo lasciare solo nessuno specie nel periodo delle feste e ancora una volta capiamo che stare insieme è meglio e dà più gioia.



Il prossimo appuntamento al Pranzo di Natale!