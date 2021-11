news

30 novembre, Giornata delle Città per la Vita. Alle 17:30 il webinar internazionale "No Justice without Life"

Il 30 novembre, Giornata mondiale delle Città per la Vita, Sant'Egidio promuove il webinar "No Justice Without Life. Per un mondo senza pena di morte", che inizierà alle ore 17:30. Il webinar si concluderà attorno alle 19 con un flash mob dei Giovani per la Pace, animato da studenti delle scuole superiori e delle università romane, e l’illuminazione straordinaria del Colosseo, simbolo della campagna globale contro la pena di morte. In contemporanea si svolgeranno manifestazioni ed eventi in numerose città di 70 Paesi del mondo, per lanciare un forte messaggio in difesa della vita e dei diritti umani.



È consigliato iscriversi prima per assicurarsi di ricevere il link per il collegamento.



No Justice without Life

Per un mondo senza pena di morte

Martedì 30 novembre 2021, ore 17:30

Il webinar avrà luogo su Zoom

ISCRIVITI SU ZOOM



https://us06web.zoom.us/webinar/register/9016369719703/WN_f7OH9cblTlKkqLqJgckeOQ



Dopo la registrazione, riceverai una e-mail di conferma con le informazioni e il link per partecipare al webinar

Intervengono



David Sassoli

Presidente del Parlamento europeo



Bessolé René Bagoro

Ex ministro della giustizia, Burkina Faso



Antoinette Chahine

Attivista, ex condannata a morte, Libano



Tawakkol Karman

Premio Nobel per la Pace



Mario Marazziti

Coordinatore Campagna per la Moratoria universale, Comunità di Sant’Egidio



David Mathis

Ex condannato a morte, USA



Suzana Norlihan Ujen

Attivista, avvocato, Malaysia



Sister Helen Prejean

Attivista, autrice di "Dead Man Walking", USA



Vitus Rubianto Solichin

Vescovo di Padang, Indonesia





Su Zoom è possibile ascoltare la traduzione simultanea in italiano, inglese e spagnolo