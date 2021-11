news

Eventi, flashmob e reading per la Giornata mondiale delle Città per la Vita, per un mondo senza pena di morte

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

In molte città, accanto alla illuminazione di un edificio significativo, sono previsti appuntamenti di sensibilizzazione e testimonianza sul tema della pena di morte. Se ne riportano alcuni:

A Roma, al Colosseo, il flashmob dei giovani e un videomapping, alle ore 19, a conclusione del webinar che si può seguire in diretta dalle 17.30 su Zoom (link)

A Genova in piazza De Ferrari alle ore 20 video e testimonianze

A Padova alle ore 18 davanti a Palazzo Moroni flashmob dei Giovani per la Pace e un breve reading di estratti di lettere scritte da alcuni condannati a morte

A Pavia appuntamento dei Giovani per la Pace al piazzale delle Tre Torri alle ore 19

A Milano alle ore 18 luci e parole contro la pena di morte davanti all'Università Statale in via Festa del Perdono 7

A Firenze la Comunità di Sant'Egidio interverrà a un incontro degli attivisti dell'Ohio, impegnati per l'abolizione della pena di morte nel loro Paese

A Madrid incontro degli allievi del Collegio La Salle con l'attivista Andrés Krakenberger

In Germania in questi giorni incontri con Joaquin Martinez, ex condannato a morte, innocente