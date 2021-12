news

Giornata Mondiale della disabilità: a Napoli l'Avvento inizia con le Cresime agli Amici disabili

In una cattedrale in festa don Mimmo Battaglia, l’arcivescovo di Napoli, ha celebrato la prima domenica di Avvento conferendo il sacramento della cresima a 9 giovani ed adulti con disabilità che si sono preparati seguendo il cammino di catechesi della Comunità di Sant’Egidio.

Ascolto della Parola di Dio, partecipazione alla liturgia domenicale e ai sacramenti, preghiera, amicizia e accoglienza con tutti sono i passi che questi amici hanno percorso nell’anno per prepararsi all’incontro con Gesù e al sacramento della confermazione.

E’ ormai da 15 anni che nella diocesi di Napoli la prima domenica del nuovo anno liturgico è dedicata alle persone con disabilità e sono stati più di 150 i giovani e gli adulti che hanno ricevuto la prima comunione e la cresima.

Le catechesi nascono dalla consapevolezza che la comunicazione del Vangelo è via accessibile, senza barriere, per parlare al cuore di tutti.

Sono la testimonianza che ogni fragilità, quando accolta ed amata, diviene una grande forza, la forza delle Spirito Santo e dell’amicizia con

Gesù. Un invito a costruire una cultura dell’inclusione e combattere quella dello “scarto” per essere insieme “fratelli tutti”.