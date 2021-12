news

Giornata Mondiale della Disabilità: una visita virtuale alla mostra DIS/INTEGRATION degli Amici dei Laboratori d'Arte di Sant'Egidio

Foto, modalità di accesso, video dell'inaugurazione

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità è stata inaugurata la mostra DIS/INTEGRATION di César Meneghetti e laboratori d'Arte di Sant'Egidio, a cura di Alessandro Zuccari. Il video e il programma degli interventi sono disponibili in questa pagina nel seguito.

La mostra è visitabile fino al 28 gennaio 2022. Per accedere alla mostra ottieni il tuo biglietto d'ingresso gratuito attraverso Eventbrite »

Un'audioguida gratuita è disponibile su WhatsApp inquadrando i QR in galleria (servizio offerto da WhatsArt)

Nella galleria di foto in fondo alla pagina è possibile compiere una visita virtuale con alcune opere della mostra incentrata sui temi della fragilità e della disabilità, dell’accoglienza e dell’integrazione, legati anche a questioni di attualità come le migrazioni, i conflitti e le loro drammatiche conseguenze. Disegni, dipinti, installazioni, collage di parole, realizzati dalle persone con disabilità, testimoniano l’efficacia imprescindibile della dimensione del laboratorio creativo, capace di attivare percorsi di liberazione dal silenzio.

Video dell'inaugurazione

2 dicembre 2021, Sapienza Università di Roma

Saluti di introduzione

Prof Alessandro Zuccari, Prorettore Patrimonio artistico, storico, culturale della Sapienza

Prof.ssa Antonella Polimeni, Magnifica Rettrice

Prof. Marco Impagliazzo, Presidente della Comunità di Sant'Egidio

Prof. Roberto Cicutto, Presidente della Biennale di Venezia



Video sui Laboratori d'arte di Sant'Egidio

Interventi

Prof.ssa Caterina Lombardo, Delegata per le iniziative in favore degli studenti con disabilità e con DSA

Prof. Alessandro Zuccari, Ordinario di Storia dell'arte moderna

Dott. César Meneghetti, Artista in dialogo decennale con i Laboratori d'arte di Sant'Egidio

Prof.ssa Antonella Sbrilli, Associata di Storia dell'arte contemporanea

Prof. Giuseppe Dell'Acqua, Psichiatra, già Direttore del Dipartimento di salute mentale di Trieste (interviene da Trieste)

Dott. Claudio Sagliocco, Dottorando in Storia dell'arte e curatore per le opere sulla barriera in vetro

Foto di copertina di Marta Ferro