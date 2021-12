news

Torna il Rigiocattolo! L'iniziativa ecosolidale delle Scuole della Pace di Sant'Egidio

Quest'anno torna il "Rigiocattolo", la vendita di giocattoli che le Scuole della Pace della Comunità di Sant'Egidio organizzano nel mese di dicembre in molte città italiane ed europee.

In questo difficile tempo di pandemia, che ha visto un intensificarsi della povertà estrema nel Paesi a risorse limitate, i bambini delle Scuole della Pace vogliono manifestare la loro solidarietà ed il loro aiuto ai bambini africani, sostenendo il programma DREAM della Comunità di Sant’Egidio, che porta la cura per l’Aids e i centri nutrizionali per i più piccoli in tanti paesi dell’Africa subsahariana.



L’iniziativa è ormai conosciutissima, e il principio è semplice: non tutto ciò che non si usa più è da buttare, basta un semplice ritocco e una bambola, un puzzle, un giocattolo di quando eri più piccolo possono trovare una nuova vita, fare felice un altro bambino, mentre chi lo ha regalato è orgoglioso di sapere che quel pupazzo, quel gioco che gli ha tenuto tanta compagnia e dal quale sembrava così difficile separarsi ora ha una nuova casa, ma soprattutto renderà felici tanti bambini in Africa.



Il Rigiocattolo ha una formula semplice, facilmente replicabile. Nei mesi precedenti i bambini portano i loro giocattoli e coinvolgono i loro compagni in una vera gara di solidarietà. Poi i giocattoli vengono smistati, igienizzati, scartando quelli davvero irrecuperabili e dividendoli per genere… Il giorno del Rigiocattolo, poi, si allestiscono coloratissimi tavoli per la vendita, le piazze si trasformano in un villaggio dove i bambini distribuiscono gli inviti e chiedono alle persone di comprare un rigiocattolo, spiegando il senso dell'iniziativa. Tutti sono impegnati a vendere, consigliare, spiegare. Poi ogni acquirente viene accompagnato alla cassa ed al banco per i pacchetti (con carta riciclata, possibilmente!).



Il Rigiocattolo è infatti un’iniziativa ecosostenibile: il giocattolo va riutilizzato perché i materiali plastici con cui è costruito sono in genere inquinanti, per questo bisogna farlo vivere il più a lungo possibile, perché quando si getta via nei rifiuti finisce in un inceneritore o in una discarica, continuando ad inquinare l'ambiente.



Tutti possono fare qualcosa per il Rigiocattolo. Con i disegni dei bambini più piccoli nasce ogni anno un bellissimo calendario, qualcuno mette in vendita i lavoretti realizzati da bambini, candele, portachiavi ecc.

Davvero “nessuno è troppo piccolo da non poter aiutare gli altri”, questo è la più grande lezione che imparano tutti coloro che partecipano al Rigiocattolo, bambini, genitori, maestri, acquirenti… e la imparano proprio dall’entusiasmo dei più piccoli.

GLI APPUNTAMENTI DEL RIGIOCATTOLO 2021 >

Roma

Piazza San Cosimato

18 Dicembre dalle ore 10 alle 18

5 Gennaio dalle ore 10 alle 18



Punto di raccolta. Città Ecosolidale, Via del Porto Fluviale 2

Ogni mercoledì e sabato dalle 9 alle 13



Genova



Piazza Matteotti

17 Dicembre dalle ore 15:30 alle 19

18 e 19 Dicembre dalle 10 alle 19



Milano



Piazza San Carlo

11 e 12 Dicembre dalle ore 9 alle



Inzago (Milano)



Piazza Maggiore

11 e 12 Dicembre dalle 9 alle 17



Torino



via Garibaldi 25

8 Dicembre dalle ore 10 alle 19