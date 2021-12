news

Mons. Vincenzo Paglia ha incontrato a Belgrado il patriarca della Chiesa ortodossa serba Porfirije

Nella mattina del 14 dicembre mons. Vincenzo Paglia, con una delegazione della Comunità di Sant'Egidio, è stato ricevuto nella sede del Patriarcato ortodosso di Serbia dal nuovo patriarca Porfirije, eletto all'inizio del 2021. La visita è stata l’occasione per rinnovare una duratura e ricca storia di relazioni fraterne tra la Comunità e la Chiesa serba.

È stato il primo incontro con il patriarca dopo la sua recente elezione, ma un rapporto fraterno lo lega da lungo tempo alla Comunità e ha caratterizzato il clima della conversazione che si è svolta in uno spirito di amicizia.

Le sfide che i cristiani debbono affrontare in questo tempo segnato dalla pandemia, la cura per l’unità dei cristiani, il ruolo delle Chiese nei Balcani sono stati temi discussi durante il colloquio.

È stata anche sottolineata l’importanza dell’impegno nel dialogo interreligioso e il patriarca ha ricordato con piacere la sua partecipazione, quando era metropolita di Zagabria e Lubiana, all’Incontro di Preghiera per la Pace ad Assisi nel 2016.