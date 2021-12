news

Abbott Italia sostiene il progetto “Percorsi per ripartire”

Quest’anno Abbott Italia sostiene il progetto della Comunità di Sant’Egidio “Percorsi per Ripartire” con il contributo per biglietti di auguri natalizi: il progetto prevede interventi di contrasto allo scivolamento in povertà assoluta della popolazione più colpita dagli effetti economici e sociali dell’emergenza sanitaria in Italia, ed, in occasione delle festività natalizie, l’offerta di un pasto e un regalo a chi è più in difficoltà.

Dall’inizio della pandemia più di cinque milioni e mezzo di italiani sono scivolati sotto la soglia della povertà ingrossando le fila dei nuovi poveri. La Comunità di Sant’Egidio sta rispondendo al moltiplicarsi delle domande di aiuto, in particolar modo richieste di cibo e generi di prima necessità, nei cinquanta centri di ascolto e sedi di Sant’Egidio diffuse sul territorio nazionale.

In particolare la Comunità di Sant’Egidio si impegna, come ogni anno, a fornire un aiuto speciale in occasione delle festività natalizie a chi è più in difficoltà, a chi è povero o impoverito dalla crisi, a chi sente il peso dell’isolamento.

Quest’anno, il sostegno di Abbott Italia sarà sufficiente ad offrire un pasto a 400 persone, con l’aggiunta di un dono costituito da beni di prima necessità (ad es. abbigliamento invernale, coperte, thermos, impermeabili, prodotti per l’igiene personale, ecc.).