Dopo la visita di Papa Francesco, la Repubblica di Cipro sostiene la campagna vaccinale in Africa

In collaborazione con il programma DREAM

Il governo della Repubblica di Cipro sosterrà, con una donazione, la campagna vaccinale per la pandemia da Covid-19 in due paesi africani, il Mozambico e la Repubblica Centrafricana, in collaborazione con il programma DREAM della Comunità di Sant'Egidio, attivo da anni per la cura e la prevenzione dell'Aids in Africa.



La decisione è stata presa a seguito della storica visita di Papa Francesco e delle espressioni di solidarietà che le sue parole hanno suscitato nella popolazione cipriota. Un forte appello a favore dei rifugiati presenti sull'isola, che provengono in larga parte dal continente africano.



I fondi stanziati permetteranno di incrementare le vaccinazioni anti Covid-19 nei centri DREAM, in un momento in cui è grande la preoccupazione per la nuova ondata di casi che si stanno registrando in molti paesi dell'Africa, anche per la diffusione della variante Omicron.