Il Natale di Sant'Egidio: il pranzo con green pass a Santa Maria in Trastevere e gli eventi con doni e pasti natalizi

Con 80mila persone in Italia e 240mila in tutto il mondo per lanciare un messaggio di speranza

Dopo lo stop dello scorso anno imposto dalla pandemia torna, grazie alle vaccinazioni, il pranzo di Natale a Santa Maria in Trastevere, nel rispetto delle misure anti-Covid. Il 25 dicembre 150 persone senza dimora, anziani e rifugiati, muniti di green pass, si troveranno nella basilica dove è nata la tradizione del Natale con i poveri, amici di tutto l'anno della Comunità di Sant'Egidio. A tavola verrà servito, con apparecchiatura e posate compostabili, il menù tradizionale della festa (lasagne, polpettone, lenticchie, dolci natalizi) e ciascuno riceverà un dono personalizzato, come avviene in ogni famiglia.

Sul sito e sui canali social di Sant'Egidio sarà possibile seguire alcuni momenti in diretta streaming dalla Basilica di Santa Maria in Trastevere.



Tante le iniziative che si terranno in contemporanea, anche grazie alla campagna sms con il numero solidale 45586, e che raggiungeranno complessivamente 80mila persone in Italia e 240mila nel mondo ("feste del dono", con distribuzioni di pasti da asporto, regali e pacchi alimentari) per lanciare un forte messaggio di speranza di fronte ad una pandemia che sta ancora provocando forti difficoltà non solo per la salute ma anche a livello economico e sociale.



Tanti auguri da Sant’Egidio e ...che sia davvero un #Natalepertutti!