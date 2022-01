news

Giornata del dialogo tra cattolici ed ebrei. Incontro al Museo ebraico di Roma - VIDEO

con rabbino Di Segni, card. Tolentino, card. De Donatis e don Marco Gnavi

In diretta, dal Museo Ebraico di Roma, si è tenuto il 17 gennaio 2022 un incontro in occasione della XXXIII Giornata per l'approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei sul tema “Le risorse spirituali e umane di ebraismo e cristianesimo, alla prova della pandemia”.

Intervengono il rabbino capo della comunità ebraica di Roma, Riccardo Di Segni; il cardinale José Tolentino de Mendonça, bibliotecario di Santa Romana Chiesa; il cardinale vicario, Angelo De Donatis; don Marco Gnavi, incaricato dell’Ufficio per ecumenismo, dialogo interreligioso e nuovi culti della Diocesi di Roma.