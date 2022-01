news

Incendio nel Bronx: i bambini della Scuola della Pace di New York pregano per le vittime

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

È considerato il peggior incendio a New York degli ultimi trent’anni, con diciannove vittime, tra cui nove bambini, e decine di feriti. Le fiamme hanno raggiunto diverse abitazioni del palazzo di diciannove piani nel Bronx, interessato domenica 9 gennaio dal rogo provocato da una stufetta elettrica, come hanno reso noto le autorità. La polizia indaga sui sistemi di sicurezza e di allarme che non hanno funzionato nel grande condominio popolare a nord di Manhattan.



Tra le vittime, alcuni erano compagni di scuola dei bambini della Scuola della Pace, che li hanno ricordati nella preghiera della Comunità di Sant’Egidio nella Our Saviour Church, a pochi isolati di distanza dall’edificio: una vicinanza fisica e di cuore a tante situazioni di povertà.