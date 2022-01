news

Profughi, nuovi arrivi dal Libano con i corridoi umanitari

Giunti stamattina 11 siriani, altri 11 persone in arrivo ai primi di febbraio

Sono atterrati questa mattina a Fiumicino, con un volo proveniente da Beirut, 11 rifugiati siriani, che vivevano da tempo nei campi profughi del Libano, un paese attraversato, da oltre un anno, da una gravissima crisi politica, economica e sociale. A questo primo gruppo - composto in prevalenza da singoli che si sono ricongiunti alle famiglie già integrate in Italia - si aggiungeranno altre 11 persone, il cui arrivo è previsto nei primi giorni di febbraio. Il loro ingresso in Italia è stato reso possibile grazie ai corridoi umanitari promossi da Comunità di Sant’Egidio, Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia e Tavola Valdese, in accordo coi Ministeri dell’Interno e degli Esteri, che dal febbraio 2016 hanno portato in salvo nel nostro Paese 2150 persone.



Complessivamente in Italia sono giunti 3600 rifugiati grazie ai corridoi umanitari, un modello efficace, che coniuga solidarietà e sicurezza, tanto da essere stati replicati in altri Paesi come Francia, Belgio e Andorra.